Эден Азар назвал лучшего игрока в мире

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своей форме в нынешнем сезоне. Футболист заявил, что на сегодняшний день он является лучшим игроком в мире.

«Да, сейчас я лучший игрок в мире. Но всегда можно стать лучше. Например, можно забивать больше голов. Сейчас я в довольно хорошей форме. Надеюсь, смогу играть так ещё долгое время.

Если честно, я думаю, что раньше бывал в форме и получше. С точки зрения статистики я начал сезон лучше, чем когда-либо. Но если говорить об игре, то у меня были лучшие периоды в «Лилле» и «Челси», —сказал Азар

Бельгиец является лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В стартовых 8 турах 27-летний нападающий забил 7 голов (2 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Королевская бельгийская футбольная ассоциация