Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал возможную отставку Нико Ковача

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал ничейный исход матча 12-го тура бундеслиги против «Фортуны» (3:3). Мюнхенцы вели в счете 2:0 к 20-й минуте игры, а к 58-й – 3:1, но в итоге упустили победу, пропустив в самой концовке.

«Сегодня у нас тяжелый день. Нужно провести беседу внутри команды.

Во вторник в игре с «Бенфикой» нашим тренером точно будет Нико Ковач. Потом мы все проанализируем внутри команды. Игроки должны задать себе вопросы. Футбол в исполнении команды был очень бледный.

На данный момент отставка Ковача не обсуждается. На данный момент. Произошедшее сегодня неприемлемо», – сказал Хенесс.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Bayern & Germany