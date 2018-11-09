Владелец «Ливерпуля» готов продать клуб за 2 миллиарда долларов

Автор: Михаил Серебряков 0

Юрген Клопп Ливерпуль

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри готов продать клуб.  Американец дал понять, что может провести переговоры по продаже команды, если получит предложение не менее 2 миллиардов долларов.

При этом Генри не ведет активную продажу клуба.

Напомним, что Генри приобрел «Ливерпуль» в 2010 году за 477 миллионов долларов.

В начале года сообщалось о попытке арабских и китайских инвесторов совместно купить «Ливерпуль» за $ 2,6 млрд, но тогда владелец клуба от продажи отказался.

Также Генри является владельцем бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс».

После 11 туров АПЛ «Ливерпуль» с 27 очками занимает 3 место в турнирной таблице.

Фото: Global look Press
Источник: New York Post

 

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