Сын Патрика Клюйверта установил два рекорда Лиги чемпионов в матче против «Виктории Пльзень»

Автор: Михаил Серебряков 0

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт отличился забитым мячом в победном матче команды с «Викторией Пльзень» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече римский клуб разгромил своего соперника с крупным счетом (5:0).

Как сообщает забив гол в ворота чешской команды, форвард побил сразу два рекорда. Клюйверт стал самым молодым футболистом в истории «Ромы», отличавшимся в матче Лиги чемпионов в ее новом формате, в котором турнир проводится с сезона-1992/93.

Помимо этого нападающий стал самым молодым игроком из Нидерландов, забивавшим в этом турнире за иностранный клуб. На момент взятия ворот Клюйверту было 19 лет и 150 дней. Предыдущий рекорд принадлежал форварду Оле Джону, отличившемуся в составе «Бенфики» в 2012 году в возрасте 20 лет и 185 дней.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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