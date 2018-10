Хавбек «Локомотива» полагает, что Александр Кокорин и Павел Мамаев уже раскаялись

View this post on Instagram

Эта неделя была полна спортивных новостей, хотя напрямую с результатами связана и не была. Сначала случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю — 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему… Мы живем в правовом государстве, давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Еще раз, никому бы в такой ситуации не желал оказаться. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справделивости… Вторая также спортивная тема, ставшая чем-то большим — бой нашего чемпиона 💂‍♀@khabib_nurmagomedov Вышел и показал, как надо. Был лучше во всех компонентах, посмотрите старые бои и этот — как он прибавил в стойке… А по поводу провокаций и последующего прыжка из октагона — все наш президент уже правильно сказал: мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется! 😉Все по делу🇷🇺