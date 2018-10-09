Антуан Гризманн рассказал, кого ему напоминает Килиан Мбаппе

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн охарактеризовал 19-летнего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. И сравнил его с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Килиан напоминает мне Криштиану времен «Манчестер Юнайтед». Тогда Роналду играл на фланге, много обыгрывал и периодически забивал. Хотя тогда он не гнался за голами.

Когда Мбаппе начинает делать то, чем Роналду занимался в «Реале», нацеливаясь на результативность, у него это тоже получается. Он будет забивать по 50 голов за сезон», – сказал Гризманн.

В этом сезоне Мбаппе принял участие в 5 матчах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN