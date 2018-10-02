Пять футболистов основы «Тоттенхэма» из-за травм не сыграют с «Барселоной»

«Тоттенхэм Хотспур» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Травмы разной степени тяжести получили сразу пять футболистов основного состава «шпор».

Деле Алли (задняя поверхность бедра), Кристиан Эриксен (проблемы с животом) и Мусса Дембеле (повреждение бедра), а Ян Вертонген (задняя поверхность бедра) и Серж Орье (повреждение бедра). Все пять игроков не вернутся в строй раньше окончания перерыва на международные матчи.

Таким образом, они также не смогут помочь команде в домашней игре с «Кардифф Сити» в восьмом туре английской Премьер-лиги, которая состоится 6 октября.

Игра «Тоттенхэм» – «Барселона» пройдет завтра, 3 октября, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «шпоры» проиграли на выезде миланскому «Интеру» (1:2).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Тоттенхэма»