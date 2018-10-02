«Жозе Моуринью обвинил журналиста в том, что тот установил жучок в его телефоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о том, что он общался с бывшим тренером «Реала» Зинедином Зиданом. По информации английских СМИ, именно француз может сменить португальского специалиста в должности главного тренера английского клуба.

– В английских СМИ пишут, что Зинедин Зидан звонил вам, чтобы заверить, что он не претендует на вашу должность. Это правда?

– Спрашивайте у человека позади вас (журналиста The Sun Нила Кастиса), это он написал об этом. Спрашивайте у него.

(Обращается к Кастису) Я сказал ему спрашивать у тебя, а не у меня, потому что это ты написал об этом.

Он установил жучок в мой телефон, спрашивайте у него! – заявил Моуринью на пресс-конференции перед матчем с «Валенсией».

На данным момент «Манчестер Юнайтед» занимает 10 строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News