Александр Кокорин и Павел Мамаев моют туалеты по очереди

Автор: Михаил Серебряков 0

Стали известны подробности проживания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в следственном изоляторе «Бутырка». Игроки пробудут в СИЗО 2 месяца.

Начальник «Бутырки» Сергей Телятников поместил обоих Кокориных (Александра и его брата Кирилла), Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в отдельный корпус. «Этот корпус как бы в стороне от других, и туда почти не просачивается криминальная субкультура.

По словам Телятникова, футболистов отправили в небольшие камеры, которые рассчитаны на 2-4 заключенных. Вместе с игроками поместили тех, кто сидел с ними в карантине. У каждого футболиста – по одному соседу.

Начальник СИЗО заверил, что у спортсменов в «Бутырки» проблем не возникает: деньги у них не отбирают, а туалеты они моют по своему желанию, чередуясь с соседями.

За все время футболистов ни разу не отвели в спортзал. Эта услуга платная. но желающих много, и потому «выстроилась» огромная очередь.

Футболисты пробудут в СИЗО до 8 декабря.

Фото: Global Look Press
Источник: «МК»

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