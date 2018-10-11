Геннадий Орлов: «Я против того, чтобы лишать Кокорина и Мамаева возможности играть в футбол»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением вокруг ситуации нападающим «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым. По его мнению, игрокам нельзя запрещать играть в футбол.

— Кокорин и Мамаев должны понести наказание по закону, заслуженное. Здесь двух мнений быть не может. Но в то же время я против того, чтобы лишать их профессии, возможности играть в футбол. Я не понял этих призывов.

– Почему?

– Стрельцов отсидел, отбыл срок, вышел и через какое-то время ему разрешили вновь играть. И он дважды становился лучшим футболистом страны!

Был еще такой замечательный футболист, как зенитовец Брошин. В 1985 году произошла одна неприятная история. Ребята чуть больше праздновали, чем надо было… Это сказывалось на игре. В итоге Валерия отчислили и запретили выступать в любых соревнованиях чемпионата СССР!

Но нашелся добрый человек, начальник училища в Таллинне. Он его позвал играть за училище! А когда Юрий Морозов возглавил ЦСКА, то пригласил к себе Брошина, который не закончил с футболом. И Брошин потом вместе с Садыриным победил в чемпионате СССР и Кубке страны в 1991 году.

– Только Брошин не проходил по уголовному делу.

– Это да. Однако все равно нельзя вводить запрет на профессию. А как человек тогда будет жить? Сейчас Кокорина и Мамаева должны наказать в уголовном порядке. Будет ли это штраф, исправительные работы или реальный срок – решит следствие.

Даже люди, выходящие из тюрьмы, остаются гражданами страны. Их нельзя лишать работы. А если Кокорин и Мамаев больше ничего не умеют, как им быть? Посмотрим, что решит следствие. Пойму «Зенит», если клуб расторгнет соглашение с Кокориным.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-экспресс»