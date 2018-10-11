МВД опубликовало видео допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева

Автор: Михаил Серебряков 0

 

МВД опубликовало видео допроса форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Напомним, что вчера Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания.

Оба футболиста, напомним, сознались в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина и на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Вчера Кокорина и Мамаева задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Ожидается, что сегодня они примут участие в очных ставках с пострадавшими, а завтра будет принято решение об их будущей мере пресечения.

Фото: Global Look Press
Источник: МВД

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