«Арсенал» нацелился на Эвера Банегу

«Арсенал» в зимнее трансферное окно рассчитывать укрепить среднюю линию. Главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери хочет пригласить в команду полузащитника «Севильи» Эвера Банегу, с которым он знаком по совместной работе в «Валенсии» и «Севилье».

Прошедшим летом «канониры» уже проявляли интерес к аргентинскому футболисту, но тогда сделка не состоялась. Банега играет за «Севилью» с 2014 года с небольшим перерывом на выступления за «Интер».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл в составе своей команды в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

«Арсенал» после 18 туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место.