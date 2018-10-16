Полузащитник «Барселоны» предстанет перед судом по делу об избиении

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в среду предстанет перед судом по делу об избиении. Скандальный инцидент произошел в прошлом году.

31-летний хавбек, выступавший тогда за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена.

В ту ночь чилиец отдыхал в клубе в компании брата Сандрино и нескольких друзей.

Потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове. По его словам, перед ним даже не извинились.

Адвокат потерпевшего отметил, что момент нападения на его клиента попал на видео: «Доказательства весомые».

В среду потерпевший выступит в суде в качестве свидетеля. Его показания должны определить роль Видаля в инциденте.

Чилиец перешел в «Барселону» этим летом. За каталонский клуб он сыграл 6 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN