Педро Роша – приоритетная трансферная цель «Крузейро»

Нападающий «Спартака» Педро Роша может сменить клубную прописку. Футболиста хочет подписать «Крузейро».
Бразильский клуб пытался оформить трансфер 23-летнего игрока летом, но получил отказ. «Крузейро» предлагал 10 миллионов евро за переход форварда, а также рассматривал вариант с арендой.
На данный момент «Крузейро» рассматривает Рошу как приоритетную трансферную цель в 2019 году и снова попытается подписать игрока.
Напомним, форвард перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
В этом сезоне бразилец провел одну игру в чемпионате России, результативными действиями не отметился.
Фото: Global Look Press
Источник: Gazeta Esportiva