Педро Роша – приоритетная трансферная цель «Крузейро»

Автор: Михаил Серебряков 0

Педро Роша

Нападающий «Спартака» Педро Роша может сменить клубную прописку. Футболиста хочет подписать «Крузейро».

Бразильский клуб пытался оформить трансфер 23-летнего игрока летом, но получил отказ. «Крузейро» предлагал 10 миллионов евро за переход форварда, а также рассматривал вариант с арендой.

На данный момент «Крузейро» рассматривает Рошу как приоритетную трансферную цель в 2019 году и снова попытается подписать игрока.

Напомним, форвард перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец провел одну игру в чемпионате России, результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник:  Gazeta Esportiva

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