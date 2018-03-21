Зинедин Зидан одобрил возможный переход Роберта Левандовского в «Реал»

Автор: Дмитрий Темников 0

Роберт Левандовски

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан одобрил приобретение нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Об этом сообщают СМИ.

Как утверждают источники, королевский клуб обсудил все условия возможного контракта поляка с его агентом Пини Захави. Сами клубы еще не приступали к обсуждению трансфера. По некоторым данным, мюнхенцы не продадут 29-летнего форварда меньше, чем за 100 млн евро.

Мадридцы же хотят снизить стоимость трансфера, но включить в сделку полноценный переход в «Баварию» Хамеса Родригеса. Права на колумбийца принадлежат «Реалу», но с лета 2017-го года он выступает за немцев на арендной основе.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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