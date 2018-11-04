Джеймс Милнер доигрывал матч с «Арсеналом» со сломанным носом

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил серьезное повреждение в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (1:1). Напомним, футболист стал автором единственного гола «Ливерпуля» в этой встрече.

На 67-й минуте встречи на стадионе «Эмирейтс» футболист мерсисайдцев столкнулся с партнером по команде Джо Гомесом у упал на газон. У него из носа пошла кровь. Медицинский персонал оказал полузащитнику первую помощь, после чего Милнер вернулся на поле и доиграл матч до конца.

Позже стало известно, что травма английского футболиста оказалась серьзной — в результате столкновения Милнер сломал нос.

На данный момент «Ливерпуль» набрал 27 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC