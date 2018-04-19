ЦСКА сыграет в еврокубках в 17-й раз подряд

Автор: Дмитрий Темников 0

Накануне ЦСКА разгромил «Амкар» в рамках перенесенной игры 23-го тура РФПЛ — 3:0. Эта победа обеспечила красно-синим участие в еврокубках в следующем сезоне. 

После вчерашней победы «армейцы» набрали 48 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Таким образом, идущие на 6-й и 7-й позициях «Арсенал» и «Уфа» за оставшиеся 4 тура не догонят москвичей, ведь в их активе 35 баллов.

Таким образом, ЦСКА обеспечил себе минимум пятое место, что позволит им участвовать в Лиге Европы. Красно-синие в 17-й раз кряду будут участвовать в еврокубках, это самая продолжительная серия в истории российских клубов (в последний раз «армейцы» не выступали на европейской арене в сезоне 2001/02).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»

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