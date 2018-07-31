Тьерри Анри может стать главным тренером сборной Египта

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место. Бельгия — Англия — 2:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 14 июля 2018 г.

Французский специалист Тьерри Анри может возглавить национальную команду. В помощнике главного тренера заинтересованы главы африканской сборной. 

По сообщениям СМИ, Анри провел встречу с руководителями египетской федерации футбола и уже дал устное согласие по поводу финансовой составляющей будущего контракта. Чемпион мира-1998 попросил время на раздумье и в скором времени даст окончательный ответ.

Напомним, Тьерри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии под руководством Роберто Мартинеса 26 августа 2016 года. На прошедшем чемпионате мира в России «дьяволы» завоевали бронзовые медали.

Фото: Global Look Press
Источник: talkSPORT

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