Тьерри Анри может стать главным тренером сборной Египта

Французский специалист Тьерри Анри может возглавить национальную команду. В помощнике главного тренера заинтересованы главы африканской сборной.

По сообщениям СМИ, Анри провел встречу с руководителями египетской федерации футбола и уже дал устное согласие по поводу финансовой составляющей будущего контракта. Чемпион мира-1998 попросил время на раздумье и в скором времени даст окончательный ответ.

Напомним, Тьерри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии под руководством Роберто Мартинеса 26 августа 2016 года. На прошедшем чемпионате мира в России «дьяволы» завоевали бронзовые медали.

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT