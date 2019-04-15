Черчесов об инциденте с Гулиевым: «После ЧМ мы постоянно говорим о том, что футбола не касается. Это немного раздражает»

Автор: Никола Косич 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает об инциденте с участием хавбека «Спартака» Аяза Гулиева. Напомним, что 11 апреля футболист стал участником конфликта, в ходе которого сломал американцу нос.

«Я с ним не знаком, не разговаривал. После чемпионата мира мы постоянно говорим о том, что футбола не касается. Это немного раздражает. Но то, что произошло, не добавляет ему плюсов ни в клубе, ни в сборной», – сказал Черчесов в эфире передачи «после футбола».

Игрок уже понес наказание от «Спартака» в виде денежного штрафа и отстранения от основного состава.

Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ

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