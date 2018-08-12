Юрий Семин: «К игрокам «Локо» нет претензий, «Оренбург» использовал единственный шанс»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1). По его мнению, «Локомотив» провел хороший матч, но удача была на стороне хозяев поля.

«Единственный шанс «Оренбурга» использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.

Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было вне игры или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею — по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы», — сказал Семин.

«Локомотив» не может выиграть в третьем подряд матче нового сезона РПЛ, действующие чемпионы пока не забили ни одного гола. В активе москвичей 2 очка, они занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург», набрав 6 баллов, – на 2-м месте.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»