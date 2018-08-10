FA не выдала хавбеку «Ман Сити» Дугласу Луису разрешение на работу в Англии

Автор: Михаил Серебряков 0

Дуглас Луис

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен решением Футбольной Ассоциации Англии (FA) не давать разрешение на работу новичку Дугласу Луису. Полузащитник «Манчестер Сити» не сможет играть за команду в этом сезоне.

«Ему не разрешили играть в Англии. Поэтому мы постараемся помочь ему уйти в еще одну аренду и попробуем получить разрешение на работу.

Мне сложно понять, когда один человек, который не видит игрока и не присутствует на тренировках, принимает решение.

У Луиса есть все данные, и мы решили, что он может играть. Я принимаю правила, но не понимаю. Любой человек во всем мире может работать там, где захочет.

Я очень расстроен за Дугласа, потому что он мог бы играть, мог бы помочь нам, на предсезонке он отметился многими позитивными вещами», — заявил тренер.

«Манчестер Сити» подписал Дугласа летом 2017 года из «Васко да Гама». Минувший сезон 20-летний бразилец провел на правах аренды в «Жироне».

Сообщается, что «Сити» предоставлял видео FA c игрой Дугласа, а Гвардиола был готов лично присутствовать на слушании по делу о выдаче игроку разрешения на работу.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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