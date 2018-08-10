FA не выдала хавбеку «Ман Сити» Дугласу Луису разрешение на работу в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен решением Футбольной Ассоциации Англии (FA) не давать разрешение на работу новичку Дугласу Луису. Полузащитник «Манчестер Сити» не сможет играть за команду в этом сезоне.

«Ему не разрешили играть в Англии. Поэтому мы постараемся помочь ему уйти в еще одну аренду и попробуем получить разрешение на работу.

Мне сложно понять, когда один человек, который не видит игрока и не присутствует на тренировках, принимает решение.

У Луиса есть все данные, и мы решили, что он может играть. Я принимаю правила, но не понимаю. Любой человек во всем мире может работать там, где захочет.

Я очень расстроен за Дугласа, потому что он мог бы играть, мог бы помочь нам, на предсезонке он отметился многими позитивными вещами», — заявил тренер.

«Манчестер Сити» подписал Дугласа летом 2017 года из «Васко да Гама». Минувший сезон 20-летний бразилец провел на правах аренды в «Жироне».

Сообщается, что «Сити» предоставлял видео FA c игрой Дугласа, а Гвардиола был готов лично присутствовать на слушании по делу о выдаче игроку разрешения на работу.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph