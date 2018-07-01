Жерар Пике получил травму на тренировке и может не сыграть против России

Автор: Дмитрий Темников 0

Защитник сборной Испании Жерар Пике получил травму на тренировке в «Лужниках». Под вопросом его участие в игре против сборной России в 1/8 финала чемпионата мира. 

Накануне испанцы провели занятие, где Пике и получил повреждение левой лодыжки. 31-летний футболист досрочно завершил тренировку и обратился докторам за помощью. Таким образом, Жерар рискует не сыграть против команды Станислава Черчесова.

Игра между Испанией и Россией состоится сегодня. Сегодняшняя встреча на «Лужниках» начнется в 17:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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