Жерар Пике получил травму на тренировке и может не сыграть против России

Защитник сборной Испании Жерар Пике получил травму на тренировке в «Лужниках». Под вопросом его участие в игре против сборной России в 1/8 финала чемпионата мира.

Накануне испанцы провели занятие, где Пике и получил повреждение левой лодыжки. 31-летний футболист досрочно завершил тренировку и обратился докторам за помощью. Таким образом, Жерар рискует не сыграть против команды Станислава Черчесова.

Игра между Испанией и Россией состоится сегодня. Сегодняшняя встреча на «Лужниках» начнется в 17:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror