Поль Погба получит € 3,8 млн, если не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может получить бонусную выплату в размере € 3,8 млн, если останется в клубе в это трансферное окно. Ранее сообщалось, что 25-летним французом активно интересовалась «Барселона», но «красные дьяволы» отказались продавать игрока в каталонский клуб.

По информации СМИ, Погба начал рассматривать вариант с уходом из «Манчестер Юнайтед» из-за критики главного тренера Жозе Моуринью.

Недавно португальский специалист заявил, что доволен Полем и собирается снова доверить ему капитанскую повязку в ближайшем матче английской Премьер-лиги.

Напомним, Погба вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году. За трансфер полузащитника манкунианцы заплатили рекордные на тот момент € 105 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: Metro