Усэйн Болт стал игроком клуба из Австралии

Автор: Дмитрий Темников 0

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт подписал соглашение с футбольным клубом. Ямайский спортсмен присоединился к австралийской команде «Сентрал Кост Маринерс».

По данным СМИ, срок контракта не ограничен. В ближайшее время Усэйн будет тренироваться вместе с командой в общей группе

В первые дни июня Болт был заигран за «Стремсгодсет». Экс-легкоатлет принял участие в товарищеской встрече против молодежной сборной Норвегии (U-19).

Фото: Global Look Press
Источник: Bleacher Report

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