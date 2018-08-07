Усэйн Болт стал игроком клуба из Австралии

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт подписал соглашение с футбольным клубом. Ямайский спортсмен присоединился к австралийской команде «Сентрал Кост Маринерс».

По данным СМИ, срок контракта не ограничен. В ближайшее время Усэйн будет тренироваться вместе с командой в общей группе

В первые дни июня Болт был заигран за «Стремсгодсет». Экс-легкоатлет принял участие в товарищеской встрече против молодежной сборной Норвегии (U-19).

Фото: Global Look Press

Источник: Bleacher Report