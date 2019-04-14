Эден Азар: «Ливерпуль»?  Думаю, они в форме, их главный тренер великолепен»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих ожиданиях от матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится 14 апреля на «Энфилде».

«У нас есть еще пять матчей. Конечно, трудно попасть в четверку лучших, потому что мы не единственная команда, которая на это претендует. «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» — все они хороши.

«Ливерпуль»? Думаю, они в форме на протяжении последних двух сезонов, но и «Манчестер Сити» не уступает. За «Ливерпулем» интересно наблюдать, их главный тренер великолепен. В составе команды выступают игроки, которые являются лучшими в мире на своих позициях. Нас ждет хорошая, тяжелая игра. На «Энфилде» всегда тяжело играть. Но мы «Челси», и мы способны победить кого угодно», — подметил Азар.

В первой половине чемпионата «Челси» и «Ливерпуль» закончили встречу с ничейным счетом(1:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Челси»