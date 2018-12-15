Рио Фердинанд: «Не удивлюсь, если «Ман Сити» и «Ливерпуль» встретятся в финале ЛЧ»

Автор: Михаил Серебряков 0

Фердинанд

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о выступлении «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и манкунианцев в этом сезоне. По его мнению, оба клуба могут сыграть в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» настолько сильны, что не удивлюсь, если они встретятся в финале Лиги чемпионов. Считаю, в чемпионате Англии «Ман Сити» в данный момент выглядит лучше остальных команд. Ожидаю, что им бросят вызов в борьбе за титул АПЛ, но они в состоянии с этим справиться.

Что касается «Манчестер Юнайтед», они проиграли «Валенсии» в Лиге чемпионов. Положение дел в команде не самое лучшее, нет уверенности в собственных силах, а позиция в лиге низкая. Нужно что-то срочно менять», —сказал Фердинанд.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ после 16 туров, опережая на одно очко «Манчестер Сити», идущий следом. «МЮ» — на шестом месте.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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