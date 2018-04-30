Матч между «Олимпийцем» и «Ротором» стал самым посещаемым в истории ФНЛ

В прошедшую субботу состоялся матч между «Олимпийцем» и «Ротором-Волгоградом». Эта встреча стала второй тестовой в истории арены в Нижнем Новгороде.

Матч завершился минимальной победой хозяев, а стадион посетили 26 тысяч болельщиков. Эта цифра стала рекордом посещаемости за всю историю первого дивизиона.

Ранее самым посещаемым матчем ФНЛ считалась игра между «Уралом» и «Химками» в 2011 году. На реконструированный стадион «Центральный» пришли 25500 зрителей.

Фото: пресс-служба ФК «Олимпиец»

Источник: официальный сайт ФНЛ