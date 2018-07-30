На чемпионате мира по киберфутболу будут сдаваться допинг-тесты

Со 2 по 4 августа на лондонской арене О2 пройдет гранд-финал чемпионат мира по FIFA 18 — FIFA eWorld Cup Grand Final. Международная федерация футбола (FIFA) впервые в истории турнира утвердила кодекс чести и свод антидопинговых правил.

Сообщается, что наблюдать за за антидопинговым контролем и применением запрещенных ВАДА веществ (включая стимуляторы) будет специальный сотрудник ФИФА по допинг-контролю, который работал на ЧМ-2018. Проверка будет производиться по всем канонам всемирного антидопингого кодекса. Также известно, что проверять будут и тренеров. В случае возникновения каких-либо нарушений антидопинговых правил, дела станут рассматриваться соответствующими органами ФИФА.

Помимо этого будут отслеживаться все коэффициенты на различные исходы в букмекерских конторах. Это придумано ради того, чтобы киберспортсмены выступали честно.

Фото: Global Look Press

Источник: ФИФА