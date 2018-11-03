Рауль Рианчо: «Когда фанаты освистывают Глушакова, то освистывают весь «Спартак»

И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо призвал фанатов команды прекратить свистеть в адрес полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Завтра «Спартак»сыграет с Уралом».

– Хотел бы попросить болельщиков, чтобы они понимали, что, когда они освистывают Глушакова, то освистывают весь «Спартак», в том числе молодых игроков. Хотите ругать? Ругайте. Но не во время матча. Во время матча нужно поддерживать команду, – сказал Рианчо.

– Не хотели бы провести встречу с лидерами фанатских объединений «Спартака»?

– Никаких проблем. Готов говорить на любые темы! Проблем у меня нет ни с кем.

Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» 18 сентября. После ухода с поста главного тренера команды Массимо Карреры футболист вернулся в основу красно-белых. 1 ноября он вывел «Спартак» на поле с капитанской повязкой в матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0). Во время игры болельщики красно-белых освистывали и оскорбляли Глушакова.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс