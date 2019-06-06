«Спартак» интересуется бразильским полузащитником «Спортинга» Перейрой

Полузащитник «Спортинга» Матеус Перейра может перебраться в Россию.По информации СМИ, 23-летним бразильцем интересуется «Спартак».

Игрок провел минувший сезон на правах аренды в «Нюрнбергею». Он входит в число потенциальных новичков московского клуба. Ранее сообщалось, что Перейрой также интересуется «Динамо».

В чемпионате Германии он провел 19 матчей, забил трижды и дважды отметился ассистом.

Контракт Перейры со «Спортингом» заканчивается летом 2022 года.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»