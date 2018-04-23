На время ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге появится дом ЛГБТ-гордости

В Санкт-Петербурге состоится открытие дома ЛГБТ-гордости. Подобное заведение будет работать во время ЧМ-2018.

В доме ЛГБТ-гордости будут помогать спортсменам, волонтерам и болельщикам нетрадиционной ориентации. Как сообщается, заведение создастся по инициативе местных адвокатов, поэтому оно не будет официальным представителем Международного дома гордости. Однако организация готова предоставить помощь северной столице.

В первый раз дом ЛГБТ-гордости был открыт в Ванкувере во время зимних Олимпийских игр-2010. Также он работал во время ЧМ-2014 в Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: Gay Star News