Петр Чех может вернуться в «Челси»

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех может сменить клуб. В его возвращении заинтересовано руководство «Челси».

«Синие» раздумывают над приобретением 36-летнего чешского вратаря в случае ухода из клуба бельгийца Тибо Куртуа. По некоторым данным, «Реал» предложил английскому клубу 35 млн евро за трансфер бельгийца. Также «Челси» рассматривает возможность покупки датского голкипера Каспера Шмейхеля, который сейчас выступает в «Лестере».

Чех выступал за «синих» с 2004 по 2015 годы. В столичном клубе он по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился обладателем Кубка футбольной лиги, два раза завоевывал Суперкубок Англии, а также одерживал победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports