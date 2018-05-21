«Арсенал» может возглавить Унаи Эмери

Автор: Тимофей Поршнев 0

Emery

Лондонский «Арсенал» не перейдет под руководство Микеля Артеты. Клуб нашел себе специалиста. 

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета не возглавит «Арсенал» в следующем сезоне. Руководство лондонского клуба сочло его недостаточно опытным специалистом.

Таким образом, 36-летний испанец продолжит работать в штабе Хосепа Гвардиолы либо примет другое предложение. Также издание называет другого кандидата на работу с «Арсеналом» — Унаи Эмери. Напомним, тренер покинул «ПСЖ» по окончании сезона, в котором он выиграл все внутренние трофеи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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