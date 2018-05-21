«Арсенал» может возглавить Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» не перейдет под руководство Микеля Артеты. Клуб нашел себе специалиста.

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета не возглавит «Арсенал» в следующем сезоне. Руководство лондонского клуба сочло его недостаточно опытным специалистом.

Таким образом, 36-летний испанец продолжит работать в штабе Хосепа Гвардиолы либо примет другое предложение. Также издание называет другого кандидата на работу с «Арсеналом» — Унаи Эмери. Напомним, тренер покинул «ПСЖ» по окончании сезона, в котором он выиграл все внутренние трофеи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca