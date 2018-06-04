Сборная Польши огласила заявку на матчи чемпионата мира-2018

Стал известен окончательный список из 23-х игроков сборной Польши, которые отправятся в Россию на чемпионат мира. Из представителей РФПЛ в окончательную заявку «белых орлов» попал защитник «Локомотива» Мацей Рыбус.

Вратари: Лукаш Фабианьски («Суонси»), Войчех Шченсны («Ювентус»), Бартош Бялковски («Ипсвич»).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Тиаго Чонек (СПАЛ), Камиль Глик («Монако»), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба – «Легия»), Лукаш Пишчек («Боруссия» Д).

Полузащитники: Якуб Блашчиковски («Вольфсбург»), Яцек Гуральски («Лудогорец»), Камиль Гросицки («Халл»), Рафал Кужава («Гурник»), Кароль Линетти («Сампдория»), Славомир Пешко («Лехия»), Гжегож Крыховяк («Вест Бромвич»), Петр Зелиньски («Наполи»), Мачей Рыбус («Локомотив»).

Нападающие: Давид Ковнацки («Сампдория»), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Лукаш Теодорчик («Андерлехт»).

На мундиале поляки выступят в группе H. Команда Адама Навалки сыграет против Сенегала, Колумбии и Японии.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Польши