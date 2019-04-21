Сульшер: «Нам нужно выиграть все четыре матча, тогда у нас может быть шанс финишировать в топ-4, мы можем это сделать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал свой комментарий по итогам матча с «Эвертоном». «Красные дьяволы» уступили в гостях со счётом 4:0.

«Мы далеко от того места, где хотим быть. Когда проигрываешь в АПЛ, как мы сделали сейчас, всем видно, что у нас много работы. Клуб был до этого ниже в таблице, мы просто должны взять себя в руки. Это может случиться не за один матч, но это случится.

Мы не можем спрятаться, мы просто должны выйти и сказать, что должны играть лучше. Нам нужно выиграть все четыре матча, тогда у нас может быть шанс финишировать в топ-4. Это большой запрос, но мы можем это сделать», – сказал Сульшер.

Для «МЮ» это крупнейшее поражение в текущем сезоне, команда ранее проигрывала максимум с разницей в 3 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC