«РБ Лейпциг» готов отступить от своих требований к новичкам ради покупки Себастьяна Руди у «Баварии»

Автор: Михаил Серебряков 0

 

Руди

Полузащитник «Баварии» Себастьян Руди может продолжить карьеру в «РБ Лейпциг». В футболисте заинтересован лично главный тренер саксонской команды Ральф Рангник, давно знающий игрока.

Еще в 2010 году он способствовал переходу Руди из «Штутгарта» в «Хоффенхайм».

Ради покупки 28-летнего полузащитника, «Лейпциг» готов отступить от своих требований по трансферам. Обычно клуб подписывает футболистов не старше 24 лет с зарплатой не более 4 миллионов евро.

Стороны уже провели первые переговоры о переходе Руди. В прошлом сезоне немец сыграл в 25 матчах, забил 1 гол и отдал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

 

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