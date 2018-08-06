«Балтика» первой в России достигла отметки в 1000 матчей в первенствах страны

Автор: Михаил Серебряков 0

Балтика

«Балтика» стала рекордсменом российского футбола после матча с «Лучом» (0:0) во Владивостоке в 4-м туре ФНЛ. Калининградская команда первой в стране достигла рубежа в 1000 игр, проведенных в первенствах России по футболу (с 1992 года), сообщает пресс-служба клуба.

Позади «Балтики» — все отечественные профессиональные клубы, включая грандов («Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»).

«Любопытно, что три года назад именно во Владивостоке балтийцы набрали юбилейное, тысячное очко в рамках первенств России, что также стало национальным футбольным рекордом!» — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте калининградцев.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Балтики»

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