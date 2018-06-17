Швейцарцы попали на Донбасс вместо ЧМ-2018

Швейцарские болельщики решили отправиться в Россию на чемпионат мира — 2018 своим ходом, однако навигатор привел их на Донбасс. Фанатам удалось выбраться из зоны военного конфликта.

Группа болельщиков сборной Швейцарии по футболу решила поддержать свою команду на чемпионате мира — 2018 и отправилась в Россию своим ходом. Пятеро фанатов поехали в Ростов-на-Дону, где 17 июня швейцарцы сыграют с Бразилией, на машине, предварительно построив маршрут в навигаторе. Как оказалось, это было не лучшей идеей.

Навигатор проложил маршрут в Россию через Донецк, что швейцарских болельщиков нисколько не смутило. По пути в Ростов-на-Дону швейцарцы планировали переночевать в одном из отелей населенного пункта Амвросиевка, находящийся в чуть более чем 16 км от российской границы.

Многие были крайне удивлены тому, что на территории Донбасса проходят военные действия. Один из пользователей, проживающий в Швейцарии, подчеркнул, что в стране местные СМИ практически не информируют граждан о том, что происходит на территории государств, которые не являются соседними.

Сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Бразилии (17 июня), Сербии (22 июня) и Коста-Рики (27 июня).

Фото: Global Look Press

Источник: Газета.ru