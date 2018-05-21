«Зенит» остался недоволен невызовом Леандро Паредеса в сборную Аргентины на ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Paredes

Петербургский «Зенит» выразил недовольство по поводу невызова полузащитника команды Леандро Паредеса в сборную Аргентины на чемпионат мира–2018. Он пройдет в России этим летом.

Напомним, аргентинский хавбек входил в расширенную заявку национальной команды, но позже был исключён из сокращённого списка, состоящего из 23 футболистов.

«Нет Паредеса — нет вечеринки», — написала пресс-служба «Зенита» на англоязычной странице клуба в «Твиттере».

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Зенита» на английском языке

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