«Зенит» остался недоволен невызовом Леандро Паредеса в сборную Аргентины на ЧМ-2018

Петербургский «Зенит» выразил недовольство по поводу невызова полузащитника команды Леандро Паредеса в сборную Аргентины на чемпионат мира–2018. Он пройдет в России этим летом.

Напомним, аргентинский хавбек входил в расширенную заявку национальной команды, но позже был исключён из сокращённого списка, состоящего из 23 футболистов.

«Нет Паредеса — нет вечеринки», — написала пресс-служба «Зенита» на англоязычной странице клуба в «Твиттере».

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентины в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Зенита» на английском языке