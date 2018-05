«Манчестер Сити» представил новый комплект домашней формы

«Манчестер Сити» представил новую форму на следующий сезон. Получился классический вариант, но с интересными фишками.

«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2018/19. Комплект выполнен в традиционной голубо-белой гамме.

Главной его особенностью стали рукава на игровой майке. На чуть более темном, чем остальная футболка,фоне нанесены синие полоски разной длины. Еще на майке присутствует пуговица. Шорты белые, однотонные. Гетры синего цвета с голубой полоской на голени.

Напомним, технический спонсор «горожан» – Nike. Ранее сообщалось, что с сезона-2018/19 «Сити» может перейти на Puma.

The new 2018/19 #mancity home kit is revealed! 🔵 pic.twitter.com/kNUNE1btfw

— Manchester City (@ManCity) May 9, 2018