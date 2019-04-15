Гвардиола: «Мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов, я это чувствую»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» выразил уверенность, что его команда пройдет в следующую стадию турнира. Игра состоится 17 апреля на домашней арене «горожан».

«Единственная причина для паники — это возможный вылет из соревнования. Но я уверен, что мы будем выступать в следующей Лиге чемпионов. Конечно, если мы проиграем в четвертьфинале, нам будет грустно день или два, но у нас все еще будет шанс стать чемпионами Англии. Мы сыграем в финале Кубка Англии и вновь окажемся там в следующем году, я уверен.

Если вы спросите меня, что произойдет, я отвечу, что мы пройдем в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую. Я почувствовал это сразу после первого матча и после того, как пересмотрел игру. Может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, что мы будем в полуфинале», — сказал Гвардиола.

Напомним, первый матч завершился победой «шпор» со счетом 1:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports