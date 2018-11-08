Дочь Карреры поблагодарила болельщиков «Спартака»

Автор: Дарья Григорьева 0

Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильяреал» — 3:3. Москва. «Открытие Арена». 4 октября 2018 г.

Дочь бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карерры Франческа опубликовала в сторис Инстаграма запись. Девушка поблагодарила болельщиков команды.

Франческа Каррера обратилась постом в социальной сети к фанатам «Спартака», кто пришел проводить ее отца перед вылетом в Италию.

«Когда люди так любят тебя, то ты побеждаешь! Спасибо» — написала девушка в сторис Инстаграма.

Напомним, что итальянского специалиста уволили после матча «Спартака» с тульским «Арсеналом». Под руководством Массимо Карреры «Спартак» стал чемпионом России в 2017 году, впервые за 16 лет.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный Инстаграм Франчески Карреры

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