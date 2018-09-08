Юрген Клопп считает, что Йоахим Лев не заслужил критики

Автор: Михаил Серебряков 0

Йоахим Лев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался в поддержку наставника сборной Германии Йоахима Лева. Напомним, что немецкий специалист столкнулся с критикой после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира – 2018.

«Критики не правы. Когда я увидел, как пресса и народ отреагировали на вылет сборной с чемпионата мира в России… Это безумие! Тренер был вынужден объяснять всей стране, что такое футбол. Мы делаем это уже сто лет, это слишком. Мы должны успокоиться и оставить сборную в покое, и я клянусь – Германия вернется», — cказал Клопп.

На чемпионате мира – 2018 сборная Германии впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап. Команда заняла четвертое место в квартете с Швецией, Мексикой и Южной Кореей, одержав одну победу и потерпев два поражения. После вылета сборной с мундиаля Немецкий футбольный союз объявил, что Лев продолжит работу с командой.

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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