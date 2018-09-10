Агент Бенжамена Павара вел переговоры с «Барселоной»

Защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара может сменить команду. Агент футболиста контактировал с «Барселоной» по поводу возможного перехода его клиента в испанский клуб.

По информации источника, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции может сменить клубную прописку, если каталонцы заплатят за него 35 миллионов евро.

Этим летом в СМИ появлялись сообщения об интересе к Павару со стороны «Баварии». Позднее сам игрок и председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге опровергли эту информацию.

Павар выступает за «Штутгарт» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo