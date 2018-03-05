«Зенит» подал протест на игру с «Амкаром», который рассмотрят 7 марта

Автор: Дмитрий Темников 0

Представители «Зенита» подали протест после матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара». Это подтвердил председатель КДК РФС Артур Григорьянц. 

«Правда ли, что зенитовцы сделали запись в послематчевый протокол, выразив намерение подать протест? Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов – «Зенита» и «Амкара».

На что подан протест? На нарушение правил игры, а именно правила 12 («Нарушения правил и недисциплинированное поведение»)», — заявил Григорьянц.

Напомним, в конце игры судья Владимир Сельдяков показал футболисту пермяков Зайцеву желтую карточку после того, как того вывели под руки из-за травмы. Зайцев получил первое предупреждение еще на 22-й минуте, но главный тренер допустил техническую ошибку и не удалил футболиста, чем и вызвал повод для руководства сине-бело-голубых.

Фото: пресс-служба «Зенита»
Источник: Спорт-Экспресс 

 

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