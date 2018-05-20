«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого сыграет в Лиге Европы

«Витесс» обыграл «Утрехт» получил право играть в Лиге Европы. Со следующего сезона команду возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.

Футболисты «Витесса» в гостях сломили сопротивление «Утрехта» в ответной игре плей-офф чемпионата Нидерландов, в котором разыгрывалась путевка в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все 90 минут на поле провел российский защитник Вячеслав Караваев.

Команда из Арнема, которую в скором времени начнет тренировать экс-наставник сборной России, ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий, стала победителем мини-турнира за право сыграть в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Витесса»