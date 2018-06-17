ЦСКА и «Ювентус» разошлись в стоимости Александра Головина на 10 миллионов

Автор: Тимофей Поршнев 0

Golovin

«Ювентус» предлагает ЦСКА за полузащитника Александра Головина 15 миллионов евро плюс бонусы. Однако армейцы рассчитывают получить за молодого хавбека не менее 25 миллионов.

Ожидается, что переговоры двух клубов пройдут в ближайшие дни. Добавим, что ожидаемая зарплата Головина в итальянском клубе – 2 миллиона евро в год.

Ранее появилась информация, что Головин уже дал согласие на переход в «Ювентус».

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник сборной России принял участие в 27 матчах российской премьер-лиги, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportmediaset

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