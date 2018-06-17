ЦСКА и «Ювентус» разошлись в стоимости Александра Головина на 10 миллионов

«Ювентус» предлагает ЦСКА за полузащитника Александра Головина 15 миллионов евро плюс бонусы. Однако армейцы рассчитывают получить за молодого хавбека не менее 25 миллионов.

Ожидается, что переговоры двух клубов пройдут в ближайшие дни. Добавим, что ожидаемая зарплата Головина в итальянском клубе – 2 миллиона евро в год.

Ранее появилась информация, что Головин уже дал согласие на переход в «Ювентус».

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник сборной России принял участие в 27 матчах российской премьер-лиги, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportmediaset