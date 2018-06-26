ФИФА оштрафовала футболистов сборной Швейцарии за «неспортивное поведение» на матче с Сербией

Футболисты сборной Швейцарии, косовские албанцы Гранит Джака и Джердан Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков. Каждый за «неспортивное поведение» на матче с Сербией.

Такое решение вынес дисциплинарный комитет ФИФА. Джака и Шакири, празднуя забитые в матче голы, скрещивали руки так, что этот жест напоминал двуглавого орла, изображенного на флаге Албании. Болельщики Сербии освистывали футболистов.

Также ФИФА оштрафовала и капитана сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера на 5 тысяч франков (5,05 тысячи долларов).

Швейцарским футболистам грозило максимальное наказание в виде дисквалификации на две игры, однако дисциплинарный комитет ФИФА решил ограничиться штрафом.

Фото: Global Look Press

Источник: ВВС