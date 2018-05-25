«Ливерпуль» вернет деньги болельщикам, которые не смогли отправиться в Киев

Автор: Тимофей Поршнев 0

Liverpool

«Ливерпуль» возместит убытки болельщикам, которые не смогут прилететь в Киев на финал Лиги чемпионов. Все из-за поздней отмены рейсов.

«Ливерпуль» вернет фанатам деньги за билеты, купленные непосредственно у клуба. На возмещение убытков могут рассчитывать зрители, которые должны были лететь на отмененных рейсах ET8704 и ET8706, а также на перенесенном рейсе ET8700.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Матч состоится 26 мая.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Коутиньо

У полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо все еще остается шанс получить медаль Лиги чемпионов

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, новый логотип РФПЛ. Главные новости дня

В Лиге чемпионов побит рекорд средней результативности – 3,17 гола за игру

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 