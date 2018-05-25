«Ливерпуль» вернет деньги болельщикам, которые не смогли отправиться в Киев

«Ливерпуль» возместит убытки болельщикам, которые не смогут прилететь в Киев на финал Лиги чемпионов. Все из-за поздней отмены рейсов.

«Ливерпуль» вернет фанатам деньги за билеты, купленные непосредственно у клуба. На возмещение убытков могут рассчитывать зрители, которые должны были лететь на отмененных рейсах ET8704 и ET8706, а также на перенесенном рейсе ET8700.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Матч состоится 26 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»