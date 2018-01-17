«Ювентус» может приобрести Кристиана Эриксена и Месута Озила

Автор: Дмитрий Темников 0

Кристиан Эриксен

«Ювентус» собирается усилить среднюю линию в зимнее ТО. Руководство туринцев готово приобрести игроков из двух лондонских клубов. 

«Старая синьора» сделает предложения полузащитникам «Арсенала» и «Тоттенхэма» — Месуту Озилу и Кристиану Эриксену. Информации о стоимости предполагаемых трансферов нет. Главы итальянского клуба будут удовлетворены, если смогут приобрести одного из этих футболистов.

Напомним, в 1/8 финала «Ювентус» сыграет именно с «Тоттенхэмом», за который и выступает Эриксен. «Арсенал» же в 1/16 Лиги Европы проведет два матча против шведского «Эстерсунда».

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Источник: Corriere dello Sport

 

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